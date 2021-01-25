الخارجية الأميركية ترحب باستئناف المحادثات بين اليونان وتركيا

2021/01/25 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، باستئناف المفاوضات بين اليونان وتركيا.

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