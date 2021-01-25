الكاظمي يصدر توجيهات عاجلة تخص واقع الخدمات في محافظة ذي قار (صور)

2021/01/25 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الأجهزة المعنية بسرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت، مؤكداً سعي الحكومة الاستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في المحافظة.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم جمعًا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها".

وقال الكاظمي بحسب البيان، ان "ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات"، مضيفاً "لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها".

ولفت البيان الى ان الكاظمي "استمع الى عرض تفضّل به نخبة من المشايخ الكرام عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلاً عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "الأجهزة المعنية، بسرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت"، مؤكداً "سعي الحكومة الإستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الإقتصادية في المحافظة".

ووجه الكاظمي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بـ"وضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة، كما وجه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية في المحافظة بالتدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل".

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