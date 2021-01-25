الكاظمي: الحكومة عازمة على مواجهة التحديات

2021/01/25 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، جمعًا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها.

وقال الكاظمي في مستهل اللقاء، إن ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات.

وأضاف الكاظمي: لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها.

واستمع رئيس الوزراء الى عرض تفضّل به نخبة من المشايخ الكرام عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلاً عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة المعنية، بسرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت، مؤكدا سعي الحكومة الإستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الإقتصادية في المحافظة.

ووجه الكاظمي، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة.



كما وجه، الأجهزة الأمنية في المحافظة بالتدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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