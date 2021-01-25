العراق والكويت يبحثان امكانية تأجيل سداد الديون

2021/01/25 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ملف الدفعات المتبقية من الديون وإمكانية تأجيل سدادها.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان له، إن الحلبوسي التقى، اليوم الاثنين، والوفد المرافق له رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح وناقش اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين العراق والكويت وفقا للمصالح المتبادلة في المجالات كافة، وأهمية تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة وتعزيز عملها، فضلاً عن تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتفعيل التعاون ومتابعة الإجراءات الحكومية وتسريعها في مجال الاستثمار والتجارة والمناطق الحرة".

كما بحث اللقاء "ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي يمرُّ به العراق"، مؤكداً "ضرورةَ فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التجارة بعد توقفها بسبب الجائحة، مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية".

PUKmedia وكالات

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