لتحقيق مبدأ الشفافية.. النقل تبحث تطبيق الادارة الالكترونية في الموانئ

2021/01/25 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحثت وزارة النقل، الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، تطبيق مشروع الادارة الالكترونية في مرفقات الشركة مع شركتي الريا و منارة ام قصر العاملتان ضمن شركة التشغيل المشترك في الموانئ.

ونقل اعلام الوزارة عن مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي قوله، اليوم (25 كانون الثاني 2021)، انه "بناء على توجيهات اوزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة ادخال الحوكمة الالكترونية في تشكيلات و مرافق الوزارة كافة، عقدنا اليوم اجتماعا مهما مع شركتي الريا و منارة ام قصر لبحث البدء بتنفيذ مشروع التحول الى الادارة الالكترونية في مرافق الشركة وموانئها" .

واضاف، انه تم "التاكيد على ضرورة الاسراع بتحويل موانئنا الى العمل بأنظمة الدفع والجباية الالكترونية و الابتعاد عن العمليات الورقية لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان جودة وسرعة و نزاهة العمليات في الموانئ".

واوضح البيان، ان "الاجتماع حضره معاون المدير العام و مدراء اقسام التخطيط و تكنولوجيا المعلومات و الشؤون الهندسية و التشغيل المشترك ومدير المشروع".

ا.ح

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