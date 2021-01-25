الإعلام الأمني ينفي تسليم انتحاري نفسه في منطقة البياع

2021/01/25 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

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صورة من الفيديو المتداول

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نفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تسليم "إرهابي" انتحاري نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترافه بوجود انتحاريين آخرين في بغداد.

وأكدت الخلية في بيان اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "الخبر عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا وإن ما يتم تداولته من مقاطع فيديو وصور تعود إلى إرهابي انتحاري سلم نفسه في العام 2014 إلى القوات الأمنية".

ودعت الخلية في بيانها "المدونيين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بان "انتحاريا في منطقة البياع سلم نفسه للشرطة الاتحادية واعترف بوجود انتحاريين اخرين يريدان تفجير نفسيهما".

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