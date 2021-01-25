الحلبوسي يبحث ملف الديون وتفعيل التجارة في الكويت

2021/01/25 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقی محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح تفعيل التجارة بين البلدين....

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