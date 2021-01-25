الحلبوسي والغانم يبحثان تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين العراق والكويت

2021/01/25 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيسَ مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين البلدين لمتابعة الإجراءات الحكومية وتسريعها في مجالات الاستثمار والتجارة والمناطق الحرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، والوفدُ المرافق له رئيسَ مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم”، مبينا ان “الحلبوسي هنأ والوفد المرافق له مرزوق الغانم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الأمة الكويتي ولأعضاء المجلس، متمنياً له السداد والتوفيق في خدمة الشعب الكويتي الشقيق”.

واضاف البيان، انه “جرت مباحثات عُرضت خلالها علاقات التعاون بين العراق والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ولا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني، حيث تم التأكيد على استمرار تنسيق المواقف في جميع المحافل الدولية”.

وتابع “كما تمت مناقشة تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين البلدين لمتابعة الإجراءات الحكومية وتسريعها في مجالات الاستثمار والتجارة والمناطق الحرة، وتذليل العقبات التي تواجه تلك الإجراءات، اضافة الى بحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية مؤخراً من مستجدات وتطورات”.

وقدّم مجلس الأمة الكويتي تعازيه إلى الشعب العراقي بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد، مديناً الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في العراق.

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