الاعلام الامني ينفي تسليم ارهابي نفسه إلى الشرطة الاتحادية في البياع

2021/01/25 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الانباء التي تداولتها وسائل اعلام عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع بالعاصمة.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين في بغداد”.

واضافت الخلية، “نود ان ننوه ان الخبر عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا وان ما يتم تداولته من مقاطع فيديو وصور هي تعود الى إرهابي انتحاري سلم نفسه في العام ٢٠١٤ الى القوات الأمنية”.

ودعت المدونيين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار الى “توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصراً”.

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