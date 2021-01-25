الاعلام الامني ينفي قيام انتحاري بتسليم نفسه في منطقة البياع

2021/01/25 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

نفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، قيام انتحاري بتسليم نفسه في منطقة البياع ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين في بغداد”.

واضافت انه “نود ان ننوه ان الخبر عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا وان ما يتم تداولته من مقاطع فيديو وصور هي تعود الى إرهابي انتحاري سلم نفسه في العام ٢٠١٤ الى القوات الأمنية”.

ودعت المدونيين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصراً.



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