الحشد الشعبي ينتهي من نشر “الحزام الامني” حول جلولاء ويؤكد: سنكون بالمرصاد

2021/01/25 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الاثنين، عن الانتهاء من نشر الحزام الامني حول جلولاء.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي نجح وخلال ايام معدودة من اعادة الانتشار حول جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) والتي تعد اكبر النواحي المحررة في ديالى من خلال […]

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