2021/01/25 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الأمين العام لتيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني ان شركات الهاتف لم تسدد ضريبة الدخل خلال الفترة 2005-2019.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء ان ديون شركات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دينار ، لافتا الى ان هيأة الإعلام والاتصالات غضت النظر عن ديون شركات الاتصالات.واشار الى ان رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي يتهرب من الاستجواب البرلماني ، موضحا ان هيأة الإعلام "تواطأت" مع شركات النقال و"تعمدت" هدر المال العامواوضح لم أتعرض لضغوط سياسية إزاء مقاضاة شركات الاتصالات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصريح متفلز ... السوداني : رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يتهرب من الاستجواب البرلماني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصريح متفلز ... السوداني : رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يتهرب من الاستجواب البرلماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).