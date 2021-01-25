أفتتاح أول مركز أمني لتعزيز أمن قرى ريف جلولاء في ديالى

2021/01/25 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى عن أفتتاح أول مركز امني لتعزيز امن ريف جلولاء في محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم تم افتتاح أول مركز امني في حوض طبج لتعزيز امن / 20 / قرية ضمن ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة التي تعرضت الى هجمات ارهابية في الاونة الاخيرة .واضاف ان المركز الامني تم دعمه بمفارز قتالية وتجهيزات لوجستية في خطوة مهمة من قبل وزارة الداخلية لبسط الامن والاستقرار في المناطق المحررة والتي تتعرض الى مخططات ارهابية تسببت في دمار هائل للقرى وسقوط ضحايا في السنوات الماضية ./انتهى

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