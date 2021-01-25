واشنطن: الصين تتحدى أمننا بطريقة تتطلب مقاربة أميركية جديدة

2021/01/25 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض روسيا والصين، مؤكدة أن الولايات المتحدة "حريصة على إيقاف الانتهاكات الصينية"، وقالت إن واشنطن "تعمل مع حلفائها من أجل ذلك".

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