الإعلام الأمني تنفي تسليم إرهابي انتحاري نفسه واعترافه بوجود آخرين في بغداد

2021/01/25 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أنباء قيام انتحاري بتسليم نفسه الى قوات الشرطة الاتحادية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان،، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين في بغداد"، مؤكدة أن "الخبر عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا وان ما يتم تداولته من مقاطع فيديو وصور هي تعود الى إرهابي انتحاري سلم نفسه في العام 2014 الى القوات الأمنية".



ودعت الخلية المدونين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً".





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