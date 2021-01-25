تكريم عدد من الشخصيات المهمة في مجال الآثار

2021/01/25 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت حركة السلام في السليمانية بتكريم عدد من الشخصيات المهمة في مديرية آثار السليمانية تعبيرا لها بالتقدير والعرفان لما قدموه من خدمات جليلة لمدينتهم السليمانية.

وقال رئيس حركة السلام في السليمانية سربست توفيق: "ان تكريم مدير آثار السليمانية كمال رشيد رحيم اضافة الى مدير متحف السليمانية هاشم حمه عبدالله هو تقدير لما قدماه من مواقف مسؤولة الى مدينتهما العزيزة وعرفانا لشخصيتهما الكريمة."

يشار ان حركة السلام في السليمانية هي أكبر حركة على مستوى الإقليم في التعايش السلمي لجميع أبناء المجتمع العراقي وكانت السباقة في تكريم ابرز الشخصيات التي اجتهدت وتميزت بالعطاء.

PUKmedia عدنان الجاف/السليمانية

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