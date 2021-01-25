الحكومة توجه بوضع خطة خدمية عاجلة لمدينة الناصرية

2021/01/25 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي محافظة ذي قار.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها، وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان رئيس الوزراء ذكر في مستهل اللقاء، إن "ذي قار تمثل نموذجا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات".

وأضاف الكاظمي، "لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحديات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها".

وأوضح البيان، ان الكاظمي "استمع الى عرض تفضل به نخبة من المشايخ الكرام عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلا عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي".

ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "الأجهزة المعنية، بسرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت، مؤكدا سعي الحكومة الإستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الإقتصادية في المحافظة".

كما ووجه "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة"، كما "وجه رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية في المحافظة بالتدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل".

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