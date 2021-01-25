2021/01/25 | 22:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، عزم الحكومة على مواجهة التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء والتنمية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد سعي الحكومة الإستثنائي لإقامة مشاريع كبرى بذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد سعي الحكومة الإستثنائي لإقامة مشاريع كبرى بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).