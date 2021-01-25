ياباني يكسب رزقه مقابل “عدم فعل شيء”

2021/01/25 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

بدأ الرجل الياباني الذي يكسب رزقه من خلال تأجير نفسه “لعدم القيام بأي شيء” بالحصول على الأموال بعد أن حصل على عدد هائل من المتابعين عبر الإنترنت وآلاف العملاء.

فمقابل 10000 ين أي حوالي 95 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى نفقات السفر والوجبات، يمكن لأي شخص استئجار شوجي موريموتو (37 عاما) من طوكيو، مقابل عدم فعله أي شيء باستثناء “تناول الطعام والشراب وتقديم إجابة بسيطة”.

وعرض موريموتو خدماته لأول مرة في يونيو 2018 بعد أن نشر تغريدة قال فيها: “أنا أعرض نفسي للإيجار، كشخص لا يفعل شيئا.



هل يصعب عليك الدخول إلى المحل بمفردك؟ هل تفتقد لاعب في فريقك؟ هل تحتاج لمن يحتفظ بمكان لك؟ لا أستطيع فعل أي شيء باستثناء الأشياء السهلة”.

وعلى الرغم من أنه كان يقدم خدماته مجانا، إلا أنه بدأ يتقاضى رسوما لتقليل حجم الطلبات، ويقول إنه يوفر طلبات ثلاثة أو أربعة عملاء يوميا و3000 منذ أن أطلق خدماته لأول مرة.

ويقول إن الناس يستأجرون خدماته لأسباب مختلفة، لكن معظمهم يشعرون بالملل أو الوحدة ويريدون ببساطة أن يتم الاستماع إليهم.

فقد تم استئجاره لتناول الغداء، والتقاط الصور على “انستغرام” ومرافقة شخص يطلب الطلاق، والتقاط صور الفراشات في الحديقة والاستماع إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون من أجل عملهم.



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