الخلية تنفي اعتقال انتحاري في بغداد.. وتوضح بشأن فيديو أثار الرعب

2021/01/25 | 22:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، معلومات متداولة عن وجود عناصر انتحاريين يخططون لتنفيذ هجمات في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 25 كانون الثاني/يناير، أنّ "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع، واعترفه بوجود انتحاريين آخرين في بغداد".

وأضاف البيان، أنّ هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا مصداقية لها إطلاقًا"، مؤكدًا أنّ مقطع الفيديو المتداول يعود إلى عام 2014 حين سلم إرهابي انتحاري نفسه للقوات الأمنية".

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ودعا البيان، المدونين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرًا".

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر لحظة تفكيك حزام ناسف يرتديه انتحاري قرب منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد، فيما شاعت أنباء عن إجراءات أمنية مشددة بعد إخبار عن انتشار انتحاريين لمهاجمة أحياء في العاصمة، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا بين المدنيين.

وتشهد العاصمة أجواء أمنية متوترة بعد تصاعد المخاوف من تكرار سيناريوهات الهجمات الانتحارية بعد تفجيري ساحة الطيران، خاصة بعد تداول برقية أمنية تحذر من هجمات أخرى محتملة.

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