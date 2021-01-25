2021/01/25 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أنباء قيام انتحاري بتسليم نفسه الى قوات الشرطة الاتحادية في إحدى مناطق العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تنفي قيام انتحاري بتسليم نفسه الى قوات الشرطة الاتحادية في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تنفي قيام انتحاري بتسليم نفسه الى قوات الشرطة الاتحادية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).