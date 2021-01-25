الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على مواجهة التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء والتنمية

2021/01/25 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عزم الحكومة على مواجهة التحدّيات والانتقال لمرحلة البناء والتنمية.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الاخير “استقبل جمعا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها وأكد لهم أن ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل …

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