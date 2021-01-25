المنافذ تعلن تسهيل دخول 16 صهريجاً محملاً بالاوكسجين السائل من الكويت

2021/01/25 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، تسهيل دخول 16 صهريجاً من مادة الاوكسجين السائل من الكويت عن طريق منفذ سفوان. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “منفذ سفوان الحدودي أعلن عن تسهيل دخول (16) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين السائل قادماً من دولة الكويت بحمولة إجمالية (320 طن) لرفد المستشفيات بمتطلبات …

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