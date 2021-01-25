محدث.. أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي

2021/01/25 | 22:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

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