بيان من الإعلام الأمني يكشف حقيقة تسليم انتحاري لنفسه في بغداد

2021/01/25 | 22:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دحضت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أنباء قيام انتحاري بتسليم نفسه الى قوات الشرطة الاتحادية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولت أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين في بغداد”، مؤكدة أن “الخبر عار […]

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