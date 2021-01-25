صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 189 المسجلة اليوم

2021/01/25 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 189 موزعة كالآتي:

أبو دشير ———4

أبو غريب ——–17

الإسكان———-4

الاعلام———–4

البياع————9

التاجي———–3

الحارثية———-2

الحرية———–9

الدورة———–21

الرحمانية——— 1

السيدية———-5

الشالجية ———4

الشعلة———–8

الطارمية———-4

العامرية———-7

العطيفية———1

العلاوي———-3

الغزالية———-4

القادسية ———5

الكاظمية ———7

اللطيفية———-1

المحمودية——-22

المنصور ———15

المواصلات——–3

اليرموك———-6

اليوسفية———-1

حي الجامعة——-2

حي الجهاد——–5

حي الخضراء——5

حي العامل——–4

شارع حيفا——–2

كرادة مريم——–1

الشفاء: 206

الوفيات: 2

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