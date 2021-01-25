صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 189 المسجلة اليوم

عدد الاصابات 189 موزعة كالآتي:
أبو دشير ———4
أبو غريب ——–17
الإسكان———-4
الاعلام———–4
البياع————9
التاجي———–3
الحارثية———-2
الحرية———–9
الدورة———–21
الرحمانية——— 1
السيدية———-5
الشالجية ———4
الشعلة———–8
الطارمية———-4
العامرية———-7
العطيفية———1
العلاوي———-3
الغزالية———-4
القادسية ———5
الكاظمية ———7
اللطيفية———-1
المحمودية——-22
المنصور ———15
المواصلات——–3
اليرموك———-6
اليوسفية———-1
حي الجامعة——-2
حي الجهاد——–5
حي الخضراء——5
حي العامل——–4
شارع حيفا——–2
كرادة مريم——–1
الشفاء: 206
الوفيات: 2
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