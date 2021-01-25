الديوانية يكشف سبب رحيل محترفه الاسباني

2021/01/25 | 22:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي سبب رحيل محترف فريقه، الاسباني ازيك باديلا.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي الديوانية فسخ عقد المحترف الأسباني إيزاك باديلا بعد اقل من موسم”.

واوضح ان “فسخ العقد تم بالتراضي مع نادي الديوانية لأسباب خاصة باللاعب”، مؤكداً “التعاقد مع 4 لاعبين محليين على مستوى عال من الاندية الثلاثة الاولى فضلاً عن لاعبين محترفين”.

يذكر ان فترة الانتقالات ستبدأ خلال شهر شباط المقبل.



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