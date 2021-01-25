وزير التجارة يبحث مع محافظ الديوانية اليات توزيع مستحقات الفلاحين من مسوقي محصول الحنطة

2021/01/25 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /بحث وزير التجارة علاء احمد الجبوري اليوم ،الاثنين،مع محافظ الديوانية زهير الشعلان عددا من المواضيع المشتركة واهمها مستحقات الفلاحين في المحافظة وتوفير مفردات البطاقة التموينية.واكد الجبوري خلال اللقاء ان "الوزارة تقوم بجهد استثنائي بغية الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين ، حيث أثمرت تلك الجهود إلى الإعلان عن إطلاق العديد من الدفعات التي تم استلامها من قبل مستحقيها وهناك جملة من الإجراءات والاليات الهادفة التي تحقق المساواة في توزيع مستحقات الفلاحين لجميع محافظات العراق وبكل شفافية خدمة" للصالح العام".واضاف "ان الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا ووزارة المالية من اجل تخصيص دفعات جديدة للمستحقات ، اما فيما يخص ملف مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة فنحن على وشك انهاء هذا الملف قريباً بعد استحصال الموافقات الاصولية .من جانبة بين محافظ الديوانية زهير الشعلان ان محافظته تعتمد على الزراعة بنسبة ٦٧٪؜ حيث تمتاز بخصوبة تربتها وهذا يشجع على الاهتمام بالزراعة وتطويرها وكذلك يساهم في توفير الغداء للمواطن العراقي دون الحاجة الى الاستيراد علماً ان المحاصيل الزراعية العراقية من اجود المحاصيل اذا توفرت لها البيئة المناسبة من بذور واسمدة وري وغيرها .وناقش الجانبان كذلك تجهيز المفردات البطاقة التموينية لاهالي محافظة الديوانية وخصوصا للعوائل في المناطق الاكثر فقراً ./انتهى8

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