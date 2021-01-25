الهجرة تكشف عن أسباب عدم إعادة نازحي مخيم الهول إلى العراق

2021/01/25 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن أسباب عدم إعادة نازحي مخيم الهول إلى العراق. وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “مخيم الهول أصبح من ضحايا عصابات داعش الارهابية وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الارهابية”، مشددا على “ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل …

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