2021/01/25 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الاثنين، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الحالي، بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا هناك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشارت الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، (25 كانون الثاني 2021)، أن "المسافرين يمكنهم حل الإجراءات المتعلقة بتذاكر سفرهم في تلك الفترة عن طريق التواصل مع الشركة أو مكاتب بيع التذاكر".

ويأتي هذا القرار عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية، تعليق الرحلات الجوية الدولية، أسبوعا، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن "الحكومة اتخذت قرارات صارمة على صعيد السفر الدولي، إذ حظرت الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها، بدءا من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء وحتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورغم أن إسرائيل أعطت اللقاح لما لا يقل عن 2.5 مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم قرابة 9 ملايين، فإن العدد اليومي للإصابات بالفيروس ما يزال مرتفعا.

وتفرض السلطات الإسرائيلية، منذ قرابة 3 أسابيع، إغلاقا شبه كامل، بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وحتى الإثنين، سجلت إسرائيل 605,397 إصابة بكورونا، منها 4,478 وفاة.

"الاناضول"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا توقف السفر من وإلى إسرائيل حتى نهاية الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا توقف السفر من وإلى إسرائيل حتى نهاية الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).