الاعلام الامني ينفي تسليم انتحاري نفسه الى الشرطة الاتحادية في منطقة البياع

2021/01/25 | 22:43 - المصدر: سفن سكاي

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نص بيان خلية الاعلام الامني

الإعلام الأمني ينفي تسليم انتحاري نفسه إلى الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترافه بوجود انتحاريين اخرين في بغداد

–الإعلام الأمني: الخبر عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقاً وإن ما يتم تداولته من مقاطع فيديو وصور تعود إلى إرهابي انتحاري سلم نفسه في العام 2014 إلى القوات الأمنية.

–الإعلام الأمني: ندعو المدونيين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائهامن مصادرها الرسمية حصراً.

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