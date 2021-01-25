الاتحاد الوطني يؤكد دعمه لابناء قضاء خورماتو

2021/01/25 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني تألف من حاجي مصيفي ولطيف نيرويي وشلير محمود، قضاء خورماتو للأطلاع عن الأوضاع السياسية والأمنية والأدارية هناك.

وقال كريم شكر محمد مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ PUKmedia: أن هدف زيارة الوفد هو التاكيد على العمل التنظيمي للاتحاد الوطني الكوردستاني في المنطقة وأيضا للاطلاع على الاوضاع في القضاء.

وأضاف: أن الوفد طلب منا تزويده بتقارير عن المشاكل والمعوقات الموجودة في المنطقة ومطاليب ابناء قضاء خورماتو وأكد دعمه لتحقيقها.

وبعدها قام الوفد بزيارة عدد من أحياء قضاء خورماتو والتقى المواطنين وأستمع الى آرائهم ومشاكلهم وأكد دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قضاء خورماتو.

PUKmedia عمر آواره/خورماتو

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