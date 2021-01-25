الصحة: قريباً سنكون قادرين على كشف كورونا المتحور

2021/01/25 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، انها ستتسلم خلال أيام أجهزة كشف السلالة الجديدة لفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريح متلفز: "قريباً وخلال أيام ستكون الوزارة قادرة على تشخيص السلالة الجديدة"، مؤكدا عدم تسجيل حتى الآن أي إصابة بالفيروس في البلاد".

واضاف: ان "التحسن الكبير في الموقف الوبائي أعطى إنطباعا بانتهاء الجائحة وهذا أمر مغلوط"، داعياً المواطنين الى "ان يكونوا على قدر المسؤولية فلا يمكن لأي لقاح مهما كان علاج الوباء اذا لم يحصل تطبيق للاجراءات الوقائية كلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي الذي للأسف هذا أصبح نادراً في العراق".

وتابع البدر "سنستقبل هذا الأسبوع 3 ثلاجات استعدادا لتسلم لقاحات فايزر المقرر استلام أول دفعة منها نهاية الربع الاول من هذا العام".

PUKmedia وكالات

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