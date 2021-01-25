اللجنة المالية.. مقترح نيابي بشأن خفض الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة

2021/01/25 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، الاثنين، وجود مقترح نيابي لخفض الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة بنسبة 50%.

وقال الوائلي، في مقابلة متلفزة، تابعه NRT عربية، اليوم (25 كانون الثاني 2021)، انه "ورد في مشروع موازنة 2021 استقطاعات على الراتب الاجمالي للموظفين وبشكل مبدئي في البرلمان قررنا في اللجنة المالية عدم المضي بها وكان الرأي النهائي والذي حضي بإجماع اللجنة المالية حذف المادة المرسلة من الحكومة بشأن الاستقطاعات".

واضاف، ان "الآراء انقسمت في اللجنة المالية ما بين حذفها بشكل نهائي وتوفير بدائل مادية أو اعتماد قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 في استقطاع الرواتب وهذا المقترح ما زال في قيد التداول".



واوضح، انه "في حال تطبيق مقترح ضريبة الدخل فأن حجم الاستقطاعات سيكون نصف الصيغة المقترحة من الحكومة في موازنة 2021 ، بمعنى اذا كانت تشير الى ان الاستقطاع خمسين الف دينار فأن المستقطع سيكون 25 الفا واذا كانت 100 ألف فسيستقطع 50 الف دينار فقط وهكذا".

وكانت مصادر اعلامية قد ذكرت في وقت سابق، ان اللجنة المالية النيابية اقترحت إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على قانون الموازنة العامة وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة في المشروع الذي وصل سابقا من الحكومة.

ا.ح

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