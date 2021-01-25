الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تعافي إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال عام واحد

2021/01/25 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن إنفاق الأسر ارتفع بشكل طفيف خلال الأربعة أشهر الماضية، لكنه توقع تعافي إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال عام واحد.

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