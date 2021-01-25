الأمن والاقتصاد والتحديات الاخرى

2021/01/25 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

الخرق الامني الكبير بتفجير انتحاري

مزدوج في ساحة الطيران بقلب بغداد ،

والتداعيات الاقتصادية ومشاكل

الموازنة السنوية ، وملف كورونا وتحدي

توفير اللقاح لعشرات ملايين العراقيين

الذي تخ

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