الكهرباء تكشف سببين لتراجع ساعات تجهيز الطاقة

2021/01/25 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد

موسى، اليوم الاثنين، تراجع ساعات

تجهيز الكهرباء للمواطنين،

للاستهدافات المتكررة لخطوط نقل

الطاقة، وكذلك خفض امدادات الغاز

الإيراني.

وقال موسى في حديث صحفي إن "ال

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