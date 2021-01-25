السامرائي يترأس اجتماعاً يضم اللجنة المالية ووفد إقليم كردستان

2021/01/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الاثنين، اجتماعاً ضم اللجنة المالية ووفداً من حكومة إقليم كردستان يترأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طلباني ، حيث ناقش الاجتماع تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأكد السامرائي خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه، "حرص الجميع على ضرورة تقريب وجهات النظر والاتفاق على أليات حل الإشكاليات المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية".

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