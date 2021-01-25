الكاظمي يصدر امرا بالغاء امر تنسيب ابن اخ جوحي الى مكتب رئيس الوزراء / موسع

2021/01/25 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امرا بالغاء امر تنسيب احمد حامد جوحي ابن اخ مدير مكتبه رائد جوحي الى مكتب رئيس الوزراء .وكان مكتب رئيس الوزراء اصدر امرا اداريا بتعيين احمد حامد جوحي ( معاون مدير حسابات ) الى مكتب رئيس الوزراء لمدة سنة واحدة ويباشر في العمل مع المستشار مهند نعيم عباس / ملف الامن الانتخابي./انتهى9

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