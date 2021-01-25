الكاظمي يصدر امرا بالغاء امر تنسيب ابن اخ جوحي الى مكتب رئيس الوزراء

2021/01/25 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امرا بالغاء امر تنسيب احمد حامد جوحي ابن اخ مدير مكتبه رائد جوحي الى مكتب رئيس الوزراء ./انتهى9

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