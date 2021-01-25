في ظل اتهامات بتبديد أموال.. استقالة الحكومة الإيطالية

2021/01/25 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الساعي الى غالبية جديدة منذ انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي، مساء الاثنين، أنه سيقدم استقالته الثلاثاء.

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