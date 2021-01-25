العراق يبدأ مباحثات الربط السككي بين البصرة وتركيا.. ويستعد لـ’معلق’ كربلاء - سماوة

2021/01/25 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت ادارة الشركة العامة لسكك حديد العراق، الاثنين، تنفيذ مشروع (بصرة - فاو) الخدمي الاستراتيجي، ومشروع القطار المعلق "كربلاء - نجف - سماوة"، مع وفد من شركة "يابي مركزي" التركية.

وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانونا لثاني 2021)، ان "مديرها طالب جواد كاظم الحسيني، التقى بوفد شركة (يابي مركزي) التركية في مقر الشركة للاطلاع على اهم مشاريع الشركة المعروضة للاستثمار ومد خطوط السكك الحديدية".

وقال الحسيني بحسب البيان، انه "على ضوء توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، باعتماد الشركات الرصينة بتنفيذ مشاريع السكك ضمن قانون الاستثمار العراقي ذات الجدوى الاقتصادية، تم خلال اللقاء وبحضور مختصين من شركة السكك، مناقشة ودراسة تنفيذ مشروع (بصرة- فاو) الخدمي الاستراتيجي ومشروع القطار المعلق (كربلاء المقدسة - نجف - سماوة)".

وتابع، "تمت مناقشة اهم المشاريع المستقبلية ومحور الربط الى تركيا عبر القناة الجافة اضافة الى امكانياتها برفع كفاءة الخطوط الفرعية والرئيسية بتاهيلها ضمن المواصفات العالمية لزيادة وتأمين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع".

واشار البيان الى ان "اللقاء اختتم برغبة اعضاء الشركة التركية بدراسة تنفيذ مشاريع اعمال خطوط السكك العراقية ومواصلة اللقاءات والاجتماعات التي من شانها تنفيذ مشاريع السكك بطريقة الاستثمار".

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