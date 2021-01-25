2021/01/25 | 23:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حررت القوات الامنية مختطفين اثنين، اليوم الاثنين، فيما القت القبض على الخاطفين في محافظة البصرة وذكر بيان لخلية الاعلام، انه “بعد ورود معلومات دقيقة بشأن قيام عصابة مكونة من ثلاثة متهمين قاموا بخطف سائق عجله وآخر في محافظة النجف باتجاه البصرة .وطلبوا مبلغ مالي قدره ١٢٠ الف دولارا لقاء إطلاق سراحهما .وبين انه “تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق واخذ الموافقات باتخاذ الإجراءات لتحرير المخطوفين الاثنين، حيث تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في البصرة والقبض على العصابة كل من (س ا ج) و (ك ع ع) و (س ع ع) وتحرير المختطفين وحاليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير مختطفين أثنين والقبض على الخاطفين في البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطفين أثنين والقبض على الخاطفين في البصرة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطفين أثنين والقبض على الخاطفين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).