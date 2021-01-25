المياحي: لدينا نحو 8 آلاف سجين محكوم بالإعدام

2021/01/25 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف النائب من تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، عن وجود نحو 8 آلاف سجين محكوم بالإعدام، مؤكداً أن الخلايا الإرهابية تدار من داخل السجون العراقية.

وقال المياحي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "ما حصل من تغييرات أمنية هو عملية استهداف سياسي وليس تصحيحا أمنيا"، مؤكدا أن التغييرات الامنية يجب أن تحصل بعد نتائج اللجان التحقيقية.

وأضاف، أن "هناك 42 الف نزيل في السجون صادرة بحقهم احكام قضائية، من بينهم 8 الاف سجين محكوم بالاعدام"، مبينا أن "الخلايا الارهابية تدار من داخل السجون".

وأشار الى أن "هناك سجناء يتواصلون مع الارهابيين عن طريق الهاتف"، مؤكدا أن "هناك سجناء أجانب محكومون بالاعدام".

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