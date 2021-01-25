رجاء، نبض بالشعر، عبق بالألحان للوحة تسرد رواية سينمائية.. تعرفوا على قصته

2021/01/25 | 23:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر يعد من أبرز وأهم المواهب التي لمع وميضها في مدينة الزيتون التوأم بحزاني وبعشيقة، وهو كاتب وشاعر، رسام ومصمم لوگو، خطاط، وعازف على آلة الساز (البزق) باستثناء باقي المواهب العديدة كالتجارة، والتصليح، والتلحين..وعبر كتاباته، وثّق عشرات القصص والسيَر الذاتية، مرفقا اياها بلوحة من لمساته لكل شخصية لامعة في مدينة …

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