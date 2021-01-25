2021/01/25 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، في جلسة متقلبة، مع توقعات تراجع المعروض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يرتفع 1% عند التسوية مع مخاوف المعروض) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يرتفع 1% عند التسوية مع مخاوف المعروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).