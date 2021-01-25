التميمي تكشف موعد الانتهاء من مناقشة موازنة 2021

2021/01/25 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الاثنين، موعد الانتهاء من مناقشة

مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية

لعام 2021.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في

تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إن

"اللجنة وضعت سقف

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