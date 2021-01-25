الحلبوسي وأمير الكويت يؤكدان ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات مؤتمر المانحين

2021/01/25 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

وأمير الكويت نواف الأحمد الجابر

الصباح ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار

ومخرجات مؤتمر المانحين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الاخير

"التقى، اليوم الاثنين، والوفدُ

المرا

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