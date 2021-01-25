2021/01/25 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع وفد من اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن “نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي ترأس اجتماعاً ضم اللجنة المالية ووفداً من حكومة إقليم كردستان يترأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طلباني، حيث ناقش الاجتماع تخصيصات الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

وأكد السامرائي خلال الاجتماع “حرص الجميع على ضرورة تقريب وجهات النظر والاتفاق على اليات حل الإشكاليات المتعلقة بحصة الإقليم وما يقابلها من التزامات يتوجب الوفاء بها للحكومة الاتحادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية ووفد اقليم كردستان يناقشان تخصيصات الاقليم بالموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية ووفد اقليم كردستان يناقشان تخصيصات الاقليم بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).