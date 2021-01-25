انفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في ذي قار

2021/01/25 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن انفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في محافظة ذي قار "./ انتهى9

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